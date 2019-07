La Spezia - "Serve un altro reportage su David Okereke, devi andare in Italia". Ha una copertina prenotata quello che è in breve diventato il giocatore forse più atteso di tutta la Pro League. La curiosità attorno all'attaccante africano arrivato dall'Italia non ha fatto che montare per tutta l'estate in Belgio. E ora gli appassionati di calcio vogliono sapere dove è cresciuto questo 22enne che potrebbe decidere le sorti dello scudetto. Per questo in città è arrivato ieri Geert Foutré, inviato di Sport/Foot Magazine, mensile che è un punto di riferimento per tutti i sudditi di Re Filippo.

"C'è grande interesse attorno ad Okereke per tutta una serie di motivi. - dice in perfetto italiano - Il Club Brugge è la squadra da battere per molti osservatori e lui è l'attaccante scelto per sostituire Wesley che è stato ceduto all'Aston Villa per circa 25 milioni di euro. In pochi lo conoscevano in Belgio, ma all'esordio in casa nell'amichevole contro lo Sporting Lisbona di fronte a 30mila persone si è subito messo in luce. Poi si è ripetuto alla prima giornata di campionato. Davvero un buon impatto".



Così quando Sport/Foot Magazine ha chiesto ai tecnici di indicare quale poteva essere la sorpresa della stagione, il nuovo Wesley, i più votati sono stati proprio Okereke e un'altra vecchia conoscenza della serie B come Felipe Avenatti. Anche il percorso che ha portato il nigeriano in Belgio ha rappresentato un racconto a parte. Fino a giugno sembrava essere il Genk la squadra più interessata a lui, poi il ribaltone in panchina. I freschi campioni di Belgio perdono il tecnico Philippe Clement che passa proprio al Bruges e li sorpassa nella corsa a Okereke. "Con una cifra molto importante per il calcio belga: 10 milioni di euro contando i bonus non si vedono tutti i giorni - spiega Foutré - Ha fatto notizia anche il fatto di aver superato la concorrenza della serie A italiana con Sassuolo, Cagliari e Bologna che avevano dimostrato interesse".

La Pro League è un trampolino per il calcio inglese, poche ore di volo (o di traghetto) e un'orda di osservatori dalla Gran Bretagna batte i campi di calcio belgi ogni fine settimana. Lo step successivo per Okereke può essere quello, a patto di riuscire a entrare nel giro della propria nazionale maggiore per ottenere il via libera al tesseramento dalla Football Association. Forse per David ci sarà anche un po' di nostalgia nel leggere prossimamente le parole di Pasquale Marino e Fabio Gallo, di Guido Angelozzi e del suo amico Soufiane Bidaoui e nel vedere le foto di una la Spezia estiva che rimane sempre casa sua.

