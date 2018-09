La Spezia - Manfredini 5 - Molto male su quel tiro centrale che gli rimbalza di fronte e che lui non riesce a trattenere. In avvio era stato attento nell'uscire su Balkovec.



De Col 5,5 - Attento su Laribi che è una delle rivelazioni di questo inizio di campionato. Gli scappa Pazzini, ma non è il solo, nell'occasione del pareggio.



Terzi 6 - Spende male il giallo con un rilancio goffo che gli porta il pallone sulla mano. La difesa capitola ai lati.



Giani 6 - Pazzini ha anche un repertorio di astuzie da mettere in campo oltre alla sua classe. Se la cava su entrambe, poi viene bruciato da Matos nell'occasione del 2-1.



Crivello 5 – Invece di lasciare quel pallone finire sul fondo lo passa a un avversario e da lì il Verona costruisce il vantaggio sulla fascia che lui ha lasciato sguarnita. Ha grandi colpe.



Crimi 6 - Si nota meno in avanti rispetto a sabato scorso, quando ha speso molte energie. Un combattente vero, oggi con meno lucidità delle altre volte.



Maggiore 6,5 - Oggi è soprattutto utile, questa non è serata in cui cercare la forma. Affidabile nel posizionamento, gli manca qualche verticalizzazione (dal 32'st Ricci 6 – Gestisce con più calma il pallone, ma non trova l'imbucata) .



Mora 6,5 - Fa un lavorone in mezzo al campo, pressando e correndo avanti e indietro senza sosta. Vicinissimo al pareggio, che avrebbe meritato di siglare in prima persona.



Gyasi 5,5 - Non si risparmia nel tornare in difesa, però Balkovec lo inchioda sulla trequarti e non c'è modo di andare oltre (dal 36'st Galabinov sv - Un ingresso che non sposta gli equilibri)



Okereke 6 - Alla prima occasione in cui parte dalla fascia confeziona l'assist del vantaggio. Non mancano anche oggi imprecisioni e tanto, troppo gioco con la testa bassa.



Pierini sv - Neanche il tempo di provare a saltare una volta Crescenzi che si fa male (dal 24'pt Bidaoui 6 - Non ha lo spunto dei giorni migliori causa stanchezza, ma è lì sul secondo palo quando serve)





All. Pasquale Marino 5,5 - Stavolta lo Spezia parte bene, aggressivo ma non scellerato, creando un paio di buone occasioni. Il centrocampo con Maggiore in mezzo offre buona copertura, gli attaccanti si sacrificano in ogni fase e la difesa è sempre protetta anche nel miglior momento del Verona. Bastano però due errori sulle fasce per finire sotto e perdere anche questa trasferta, anche perché dalla panchina non arrivano grandi risposte al di là del gol di Bidaoui. Ancora rimandata la squadra, che prova a suonare un solo spartito che evidentemente non è ancora memorizzato.

ANDREA BONATTI

25/09/2018 22:58:32