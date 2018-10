Cristiano Piccini in nazionale, è il terzo dello Spezia di Nelso Ricci

La Spezia - Grande soddisfazione per Cristiano Piccini , esterno 26enne originario di Firenze. C'è anche lui tra i convocati di Roberto Mancini per l'amichevole dell'Italia contro l'Ucraina che si disputerà a Genova. Prima di trovare fortuna nella penisola iberica, Piccini ha vestito anche la maglia dello Spezia nella stagione 2012/13 in prestito dalla Fiorentina. Fu Nelso Ricci a volerlo con sé dopo averlo già portato a Carrara nella stagione precedente. E' il terzo calciatore di quello Spezia poi finito a vestire la maglia della propria nazionale. Prima di lui ci era riuscito anche Stefano Okaka e Mario Rui.

