La Spezia - Grazie al successo sulla capolista Frosinone è tornato a Bari l’entusiasmo e si guarda con ottimismo ad un match, quello di Cremona, molto difficile visto che i lombardi hanno un punto in meno dei galletti e vogliono tornare a quella vittoria che manca da 4 gare. Domina il pareggio nei 19 precedenti ufficiali allo Zini tra le due squadre: 11 quelli usciti. Il resto del bilancio è formato da 6 successi grigiorossi e 2 pugliesi. Da ricordare la partita giocata il 10 dicembre 1995, vinta 7-1 dai padroni di casa con autogol di Brioschi, pareggio di Anderson e poi la valanga grigiorossa con le marcature di Gualco, Florjancic, Perovic (doppietta), Aloisi, Tentoni. Gli allenatori quel giorno – pur giocandosi in Serie A la sfida – erano due “maghi” della serie B, da un lato Gigi Simoni (7 promozioni in A, re degli allenatori vincitori del torneo cadetto), dall’altro Eugenio Fascetti (5 promozioni in A per lui). Tra le altre sfide da ricordare anche la semifinale del Torneo Anglo-Italiano 1992/93, con la qualificazione grigiorossa (4-1 in casa, 2-2 a Bari) alla finalissima che poi vinse sul Derby County, 3-1.

16/02/2018 19:44:25