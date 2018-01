La Spezia - “Benvenuto Gabriele, la tua città ti aspettava”, recita lo striscione in gradinata. Il patron dello Spezia Gabriele Volpi si rivede allo stadio “Alberto Picco” dopo tanti mesi e viene accolto dagli applausi della curva. La passerella va in scena prima di Spezia-Palermo, con lui il presidente aquilotto Stefano Chisoli, l’ad Luigi Micheli e il sindaco Pierluigi Peracchini.

