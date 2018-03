La Spezia - La sconfitta con il Sassuolo complica i piani di qualificazione per la primavera aquilotta. Difatti, le sorti dello Spezia si decideranno all'ultima giornata, questo sabato alle 15, nello stesso momento in cui la prima squadra giocherà in quel di Perugia. Un risultato che per forza di cose lascia l'amaro in bocca alla coppia Ferraio-Corallo. Quest'ultimo è giunto in conferenza stampa per commentare la gara appena giocata.



E' mancato il risultato, la prestazione però è stata ottima...



Bisogna vedere il lato positivo, abbiamo fatto una prestazione sopra le righe, dimostrando di sapere giocare a calcio, esaltando la qualità dei singoli. Va riconosciuto il merito della prestazione a questi ragazzi, il risultato è stato un incidente. Credo ci sia stato un predominio quasi totale nei 90 minuti da parte nostra. Un motivo d'orgoglio mio e credo anche della società. Non hanno dimostrato di essere i favoriti? Il campo parla sempre, i ragazzi si sono fatti trovare pronti. Che sia di buon augurio per il futuro. Devono essere orgogliosi e non abbattersi per il risultato. Deve essere un piccolo mattoncino per la loro crescita futura. Hanno bisogno di immagazzinare esperienza. Ai miei ragazzi dico sempre: la prestazione prima di tutto. Oggi c'è stata. Giocando bene si crea anche visibilità. Giuliani? Sta dimostrando di essere straordinario, doti fisiche e tecniche uniche, un ragazzo esemplare. La squadra ragiona da gruppo, fa piacere.



Adesso testa al Bruges?



Per prima cosa concentriamoci a recuperare le energie, poi penseremo al Bruges. Cercheremo di farci trovare pronti anche con loro. E' una squadra con internazionale con molti nazionali belga, cercheremo di ripetere una prestazione simile.



Ci sarà Mulattieri sabato?



Dipende dalle convocazione delle under 19. Ci sarà giovedì. Se ci manca? Sicuramente, ma sono anche contentissimo per lui come lo sono tutti gli altri ragazzi e la società stessa. Sta facendo una crescita esponenziale.

MARCO PASSALACQUA

14/03/2018 18:48:38