La Spezia - Fabio Concas, intervenuto in mixed zone, ha recriminato su un presunto fallo subito da lui causato da Maggiore nell’occasione del gol del pareggio di Galabinov. “Maggiore mi ha spinto clamorosamente - accusa il giocatore del Carpi - e non so cosa abbia visto l’arbitro. Sono volato per terra, quando ho alzato gli occhi ho visto Galabinov esultare. Dovevamo gestire il risultato, ma non ci siamo riusciti. Rammarico grande, questa sconfitta non ci fa bene. Cercheremo di rialzarci”.

MARCO PASSALACQUA

29/09/2018 17:55:13