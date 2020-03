La Spezia - "Eravamo pronti ad aprire i cancelli per accogliere i tifosi, ma si è creata questa situazione surreale per cui è arrivato il decreto proprio in quei minuti. Ci siamo confrontati con il presidente Mauro Balata e siamo riusciti a giocare a porte aperte. Noi internamente abbiamo avuto contatti costanti con il prefetto e il sindaco ed eravamo pronti ad ogni soluzione, ma si è pensato di non dover rimandare a casa i tanti che erano già arrivati nei pressi dello stadio". Così il presidente dello Spezia, Stefano Chisoli, racconta le ore concitate di ieri pomeriggio quando il calcio ha chiuso le porte degli stadi proprio nelle ore in cui lo Spezia scendeva in campo. "Chiudere gli impianti ai tifosi penso sia la soluzione migliore per tutti perché uniforma il campionato - ha detto Chisoli a Radio Sportiva - Dobbiamo fare i conto con un'emergenza che non ha precedenti".



E' lui a rappresentare la proprietà allo stadio e in sede. "Gabriele Volpi? I tifosi lo acclamano, ma è impegnato all'estero per lavoro. Prima o poi tornerà al Picco, ora è anche molto contento perché lo Spezia va molto bene e vive lo stesso entusiasmo della piazza. Non ci aspettavamo di essere lì con una squadra giovane che aveva iniziato con qualche difficoltà. Il nostro obiettivo erano i play off, lo stesso di altre sedici squadre. Il campionato è ancora a lungo e avvincente, tutto può succedere".

Poi un passaggio sui conti del club e sulle fonti di finanziamento, che lui conosce bene. "Mi fa piacere parlarne perché vorrei ribadire che noi non siamo in autogestione. C'è una sponsorizzazione importante della Intels, abbiamo costi elevati con il nostro settore giovanile e un apporto costante della proprietà e del gruppo. E' vero che abbiamo venduto giocatori a cifre importanti la scorsa estate, un parte di quelle entrate le abbiamo investite e una parte li abbiamo ancora a disposizione. L'impegno del club è sempre primario".

REDAZIONE

05/03/2020 17:39:01