La Spezia - A 19 punti dalla salvezza quando mancano sette partite alla fine del campionato. Il Chievo Verona è virtualmente retrocesso in serie B dopo undici campionati filati nel massimo campionato. Il club di Campedelli, indagato recentemente per presunte plusvalenze fittizie, dovrebbe compiere un vero e proprio miracolo per rimontare in questo finale di stagione e anzi potrebbe essere matematicamente retrocessa già dal prossimo turno.

