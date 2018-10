La Spezia - "Giocatori come lui e Bastoni sono jolly che possono essere schierati in diversi ruoli, fanno comodo a ogni allenatore e avranno le loro chance". Detto fatto, Marino da seguito alle parole di pochi giorni fa e Luca Vignali va verso una maglia da titolare a Livorno, arretrato di qualche metro rispetto al debutto stagionale nel finale della partita contro il Carpi. Torna a fare il terzino come già ai tempi di Di Carlo per sostituire l'acciaccato De Col nel 4-3-3 del tecnico sicialiano che pochi giorni fa aveva annunciato di tenere in conto la duttilità dei due spezzini nati centrocampisti e finiti a giocare sia in attacco che in difesa.

Con Galabinov annunciato assente, è Okereke a tornare a fare l'attaccante centrale innescato da Gyasi e Bidaoui: tridente tutto africano con gamba e gioventù ma anche un feeling con la porta ancora da affinare. Lamanna si riprende la sua linea bianca tra i pali; Terzi, Giani e Augello completano il reparto arretrato. In mediana c'è Ricci a orchestrare con Bartolomei e Crimi ai suoi fianchi.



Qui Livorno. Inizio senza vittorie e con pochi gol per Cristiano Lucarelli, più di un simbolo a Livorno. C'è l'ex Giannetti (50 presenze e 12 reti con la maglia bianca) con Diamanti alle sue spalle nel 4-4-1-1. Porcino e Maicon sono i cursori di fascia, l'atalantino Agazzi (l'anno scorso a Foggia) e l'esperto Valiani in mezzo al campo. Gonnelli, Di Gennaro, Bogdano e Albertazzi a difesa di Mazzoni.

A.BO.

07/10/2018 09:00:09