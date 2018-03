La Spezia - “Era una partita difficile perché venivamo da due partite di fila. Non dovevamo sbagliare partita, siamo stati sempre corti e concentrati attenti a gestire le distanze. Lo Spezia non ha creato tante occasioni. Una buona partita di contenimento... una partita di serie B. Con il Cittadella abbiamo perso in questa maniera. Oggi la classifica ci fa respirare”. Fabrizio Castori ci è riuscito di nuovo: quinta vittoria contro lo Spezia nelle ultime sei uscite. Si avvicendano gli allenatori sulla panchina aquilotta, ma il risultato non cambia.

“Quando ho preso il Cesena sapevo che dovevamo raddrizzare la barca, avevo un modo di giocare che si confaceva con i giocatori che c’erano. Jallow come Mbakogu? E come Lasagna. Oggi aver vinto contro questo Spezia è un merito che ci prendiamo. Ma noi dobbiamo salvarci, oggi fermare una squadra molto esperta è un qualcosa anche in più”.



Un calcio non spettacolare certo, ma spesso efficace. “Quando riusciamo a dare ritmo alla partita siamo un osso duro per tutti. E’ il nostro calcio, lo facevo anche a Cesena. Ognuno ha il suo credo calcistico... anche allenatori famosi si stanno convertendo al calcio verticale. Paga, ne sono un convinto assertore. Il tiki taka è roba da spagnoli, io sono un nazionalista da questo punto di vista. Lo dico con orgoglio. E visto quello che ha fatto la Nazionale forse sarebbe il caso di pensarci davvero”. Il Picco ancora una volta terreno amico per il tecnico marchigiano. “Chiederò alla Lega di poter giocare sempre qui...”, scherza il tecnico.

03/03/2018 17:44:20