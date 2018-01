La Spezia - Mentre la società lavora sul mercato e ha ufficializzato proprio ieri il passaggio di Davide Vitturini alla Carrarese, di ritorno da Pescara, la squadra affina le tattiche in vista della sfida casalinga di domani allo Spezia di Fabio Gallo. E' un Carpi reduce dalla sconfitta di Novara con cui ha aperto l'anno. Molto meglio come avevano chiuso il 2017 visto che gli emiliani, prima dell'arrivo del nuovo anno, avevano pareggiato in casa col Bari (0-0) e vinto a Cittadella (0-1). Carpi che al momento "vanta", si fa per dire, l’attacco più anemico della Lega B 2017/18 con soltanto 18 reti segnate in 22 giornate della Lega B 2017/18. Nonostante questo record negativo, i biancorossi emiliani hanno segnato 8 delle loro 18 reti in questo campionato nei primi 15’ di gara, record del torneo condiviso con Empoli e Palermo: quindi occhio all'impatto, Terzi e compagni.



Se lo Spezia prova a superare i propri record di imbattibilità, il Carpi sotto questo profilo rischia il processo contrario. La squadra della provincia modenese non riempie il sacco con un pallone da 257’: ultima rete firmata Verna al 13’ di Cittadella-Carpi 0-1 del 21 dicembre scorso; poi si contano i residui 77’ di quella gara e le intere contro Bari (0-0 in casa) e Novara (0-1 al “Piola”). I migliori marcatori sono Malcore e il sempreverde Mbakogu, uno che allo Spezia ha già fatto male negli anni passati.

P.V.

26/01/2018 11:02:44