Calciatore positivo nel Torino e lo Spezia molla la pista Djidji

La Spezia - Koffi Djidji non sarà un calciatore dello Spezia Calcio. Le valutazioni in corso da parte degli aquilotti hanno ricevuto un impulso decisivo nelle scorse ore, quando il Torino ha fatto sapere di avere un caso di positività al Covid tra i propri calciatori. "Il Torino Football Club comunica che in seguito ai tamponi di routine – svolti come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc – è stato riscontrato un caso di positività in un calciatore della prima squadra che non rientrava nella lista dei convocati per la partita di sabato scorso a Firenze. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata: il Torino FC seguirà tutto l’iter previsto dal Protocollo", la nota dei granata. Tra i calciatori non convocati per la trasferta del Franchi c'era anche il francese. Circostanze che hanno portato Mauro Meluso a chiudere la porta.



ANDREA BONATTI

22/09/2020 13:20:42