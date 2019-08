La Spezia - SPEZIA-SAMPDORIA 3-5

13’pt Bonazzoli, 16’pt Gudjohnsen, 29’pt Maroni, 2’st Ramirez, 6’st Pinto (rig), 10’st Thorsby, 25’st Quagliarella, 43’st Gyasi



SPEZIA (4-3-3)

Krapikas (30’st Barone); Vignali (1’st Bastoni), Terzi (1’st Erlic), Marchizza (1’st Capradossi), Ramos (1’st Crivello); Bartolomei (1’st Maggiore), Ricci M. (1’st Awua), Mora (1’st Acampora, 29’st De Francesco); Ricci F. (1’st Buffonge), Gudjohnsen (1’st Pinto, 29’st Benedetti), Delano (1’st Gyasi). A disp. Desjardins.

All. Vincenzo Italiano



SAMPDORIA (4-3-3)

Audero; Depaoli (24’st Regini), Colley, Ferrari (24’st Chabot), Murru (1’st Augello, 34’st D’Amico); Thorsby, Viera (12’st Barreto), Linetty (12’st Bhalouli); Ramirez (12’st Jankto), Bonazzoli, Maroni (24’st Quagliarella). A disp. Falcone, Avogadri, Murillo, Bereszynski, Pompetti.

All. Eusebio Di Francesco



Arbitro: Davide Ghersini (Genova)

Assistenti: Antonio Vono (Soverato), Andrea Zingarelli (Siena)



Ammonito: Ricci M.

Spettatori: 3954 paganti



Pre partita

Esordio stagionale in casa per lo Spezia di Vincenzo Italiano. La Sampdoria di Eusebio Di Francesco tiene a battesimo gli aquilotti reduci dalle due settimane di Sarnano agli ordini del nuovo tecnico. La promessa di un calcio offensivo, tambureggiante, divertente è quella che accompagna l’avventura della stagione 2019/20. Oggi un primo approccio da parte della piazza, in occasione di un’amichevole che rende omaggio alla memoria di Ilaria e Mattia, due ragazzi di curva scomparsi troppo presto ma mai dimenticati. Nell’undici iniziale c’è Marchizza in difesa accanto a Terzi, il centrocampo ricalca quello mariniano mentre l’attacco vede in campo subito i due nuovi arrivati Federico Ricci e Delano Burgzorg con Sveinn Gudjohnsen.



PRIMO TEMPO

Un tiro per parte, Federici Ricci da un lato e Ferrari dall’altro, inaugurano questa amichevole. Terreno di gioco del “Picco” davvero stupendo, già in forma campionato. La prima vera occasione però è sui piedi di Gudjohnsen che può tirare dal limite dopo che Federico aveva recuperato un pallone sparacchiato malaccio da Audero per liberare l’area. Aquilotti che da subito non si risparmiano in fatto di corsa. Pressing alto delle mezzali e terzini pronti a salire ogni volta che il possesso è casalingo.



Ritmi alti, difese in affanno

Ritmi davvero alti per essere un’amichevole estiva, lo stesso ritmo che Italiano vive dalla panchina. Incitamenti continui e inviti a giocare il pallone sin dall’area, tanto che Krapikas a un certo punto azzarda con successo addirittura il dribbling su Bonazzoli. Proprio il numero 9 segnerà pochi minuti dopo dopo un pallone gestito non senza difficoltà da Marchizza e finito tra i piedi di Viera, bravo a servire l’attaccante al limite. Pallone spostato sulla sinistra e scagliato nell’angolo alla sinistra del lituano. Il pareggio non tarda ad arrivare e ancora una volta è il pressing a causare l’errore. Federico induce all’errore Colley e serve il gemello Matteo, lesto a servire al centro dell’area Gudjohnsen che si allunga con il sinistro e a porta vuota insacca.



Federico di prima, Delano di corsa

Spettacolari i cambi di campo di Federico Ricci per lanciare il collega dell’altra fascia, il longilineo Delano Burgzorg. Lanci tagliati per cogliere la corsa dell’olandese, che davvero mostra doti fisiche fuori dal comune e una facilità di corsa incredibile. Scambio di prima a centrocampo e palla lunga per il numero 7 arrivato da De Graafschap sembra poter diventare uno dei movimenti classici dello Spezia di Italiano. Molto carico anche Marchizza dopo che Bonazzoli gli è sfuggito di mezzo passo in occasione del gol. Ora il centrale segue il quasi coetaneo fino alla trequarti se serve.



Maroni fa valere la qualità

L’ex interista è un osso duro in ogni caso e anche quando non riesce a giocare un pallone pulito ha dalla sua la capacità di attirare marcatori su di sé, cosicché quando alla mezz’ora esce un mezzo parapiglia di fronte alla lunetta dell’area di rigore aquilotta, ecco un pallone smistato a sinistra per l’arrivo dell’argentino Maroni che attende l’uscita di Krapikas e lo batte con un tocco sotto. Il numero 20 doriano si esalta e un minuto dopo stoppa con classe un lancio di 40 metri con il sinistro, poi manda per le terre Vignali con una sterzata e si presenta di fronte a Krapikas che questa volta riesce a murarlo prima che l’azione sfumi.



La catena di sinistra da registrare

Lo Spezia è vivo e continua a spingere. Sulla testa dell’islandese il possibile pareggio finisce sul fondo alla sinistra di Audero, che poi si esalta quando un ottimo Bartolomei difende un pallone sulla destra e poi lascia a Federico che carica il sinistro e prova a indovinare l’incrocio opposto. Difesa alta e pressing, è logico per i bianchi concedere sempre molto quando il pallone viene perso. Nonostante le marcature preventive, una squadra che non disdegna di rischiare per garantirsi di avere il pallino del gioco in mano.

Grande l’intesa tra i gemelli Ricci, quando Federico riesce a liberarsi sulla destra ha tra le opzioni sempre quella del fratello che arriva a rimorchio al centrocampo e può provare il destro di prima. Giocano invece poco assieme Ramos e Delano fino a questo momento; mancano sovrapposizioni che erano l’anno scorso una delle caratteristiche principali della catena a sinistra.



SECONDO TEMPO

Girandola di cambi per Italiano. A parte Krapikas cambiano tutti: Bastoni, Capradossi, Erlic, Crivello, Maggiore, Awua, Acampora, Buffonge, Pinto e Gyasi sono in campo. Neanche il tempo di abituarsi ai nuovi che la Sampdoria segna. Errore a centrocampo che libera inavvertitamente Maroni, bravo a servire Ramirez sulla cosa; Krapikas ha capito tutto e anticipa l’attaccante ma gli scaglia il pallone sul petto e di fatto gli spiana la strada al gol. Come se nulla fosse successo, lo Spezia riparte subito con Gyasi sulla sinistra che prova a mettere al centro ma trova le mani di Ferrari. Rigore: va Pinto che spiazza Audero con bravura.



Tre gol in dieci minuti

La partita è bella e in questo secondo tempo sicuramente meno equilibrata. La Sampdoria al secondo affondo segna il secondo gol di questa frazione. Palla da destra che, complice una deviazione avventata, riesce a sfilare tra Capradossi e Erlic non perfettamente piazzati e arriva a Thorsby che stoppa e tutto solo mette sotto la traversa di forza. Lo Spezia rincula? Neanche per sogno e al dodicesimo sfiora il gol con Maggiore che conclude di prima una bella azione nata da un’apertura di Awua con velo di Buffonge. Quel lato è prolifico e lo spezzino può concludere nuovamente due minuti dopo, questa volta dopo essersi portato il pallone sulla sinistra: Audero si salva di piede. Poi serve Bastoni dopo un break a centrocampo e il mancino cerca di incrociare sul primo palo trovando ancora una volta pronto il portiere.



Quagliarella entra e segna

Ci vogliono forse 30 secondi a Quagliarella per entrare nel tabellino. Cross dalla destra e stacco imperioso tutto solo di testa. Sul 2-5 sono gli ultras dello Spezia a cantare per assurdo, nonostante il punteggio si faccia un po’ pesante. La squadra sperimentale del secondo tempo mette in mostra il buon piglio di Awua, a cui ha fatto bene il prestito al Rende, e la gamba di Gyasi che riesce a mettere in difficoltà il marcatore. Bene anche un De Francesco che sembra però dover andare prima della fine del mercato. Per il resto è chiaramente un undici con tanti giovani e qualche giocatore che in campionato è destinato a partire un passo indietro i compagni con più esperienza.



Un lampo di classe nel finale

Il lampo nel finale non a caso arriva da due elementi che invece di serie B ne hanno già masticata parecchio. Maggiore usufruisce di un break a centrocampo e lancia con un pallone dolce sopra l’avversario il compagno in corsa, tocco di rara precisione ed eleganza. Quel compagno è Gyasi, che si trova davanti Audero e Chabot alle calcagna; sterza a destra evitando entrambi e insacca a porta vuota prima che il difensore possa raggiungerlo.

