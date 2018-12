C’è anche Nicolò Zaniolo al “Picco” per vedere lo Spezia

La Spezia - Ospite in tribuna per Spezia-Lecce anche il giocatore del momento in serie A: Nicolò Zaniolo. Spezzino, anche se nato all’ospedale di Massa, l’attaccante della Roma è in ferie per qualche giorno come gli altri colleghi di massima serie dopo la fine del girone d’andata. Il classe 1999 è in città presumibilmente per visitare la famiglia e non ha mancato di fare un passo dallo stadio dove su padre Igor, nell‘anno in cui lui nasceva, era l’idolo della Curva Ferrovia.

REDAZIONE

30/12/2018 21:03:22