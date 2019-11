La Spezia - Primato e podio nella categoria junior/senior LB3 con Alice e Carolina Marcantoni che insieme a Irene Di Caprio hanno formato una squadra che non ha avuto rivali piazzandosi al primo posto guadagnando la qualificazione Nazionale in programma il prossimo mese a Fermo. Per la Pro Italia il successo è stato completato nella categoria allieve LA3 con il secondo posto della squadra composta da Giulia Barbieri, Martina Costa, Viola Lugari e Martina Manni; anche queste ginnaste si sono qualificate per la fase Nazionale. Ottimo anche il terzo posto della squadra di Viola Arena, Martina Busani, Martina Cavicchi, Aurora Cozzani e Arianna Frijia. Per la Pro Italia e per le insegnanti Francesca Lorè e Chiara Micheli un ottimo debutto nel Trofeo Delle Regioni; in questa importante gara abbiamo visto veramente un bel gruppo di ginnaste che continuano a migliorare e ben figurare nel panorama della ginnastica nazionale. La stagione agonistica è appena iniziata e subito la Pro Italia si è presentata con successo: per la società presieduta da Silvana Ferrari ancora allori. La storia di questa società blasonata continua da 130 anni.

Redazione

13/11/2019 11:23:16