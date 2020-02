La Spezia - TITAN S. MARINO – ZEPHYR TRADING 3 - 1

Set: 27-25 / 20-25 / 25-20 / 25-19



TITAN SERVICES S. MARINO: Rondelli 3, Bernardi 5, Chiva 18, Mondaini 10, Riva 2, Ricci 1, Lazzarini 19, Zonzini 5, Bacciocchi e Pezzi liberi; n.e. De Luigi, Farinelli, Benvenuti, Cecconi e Tabarini.

ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 2, Sarpong 11, Bottaini D. 0, Benevelli 5, Comparoni 5, Biasotto 0, Fellini 15, Vergassola 0, Bottaini F. 16, Vescovi 0, Vignali e Rossi liberi; n.e. Sisti.

Arbitri: Zanon e Barbieri.



A Serravalle di San Marino, la Zephyr Trading Valdimagra mantiene la partita sostanzialmente equilibrata sino al termine, resta il fatto che alla fine in tre punti in palio vanno tutti al Titan Service che ora in classifica comincia a essere vicino. Per la cronaca rossoblù con Podestà al palleggio e Sarpong opposto, al centro Benevelli e Comparoni in alternanza con Biasotto, di banda Fabio Bottaini e capitan Fellini; all’ala si sono visti pure Vescovi e Vergassola…ha fatto capolino anche il “jolly” Dario Bottaini (liberi Vignali e talvolta Rossi).

Infine ecco quella che, nel Girone D della Serie B maschile nazionale di pallavolo, è la graduatoria dopo 16 giornate:

Sama Portomaggiore Fe punti 43, Geetit Bologna 34, Sir Safety Monini Spoleto Pg ed Ermgroup S. Giustino Pg 34, Querzoli Forlì 32, Imballplast Arno Pisa 31, Lupiestintori Pontedera Pi 28, Krifi Caffè 4 Torri Ferrara 25, Zephyr Trading Valdimagra 21, Titan Services S. Marino e Volley Laghezza Spezia 15, Jobitalia Città di Castello Pg 11, Energiafluida Cesena 6, Monteluce Promovideo Perugia 5.

Redazione

25/02/2020 08:38:18