La Spezia - Quarta ammonizione e diffida per Francesco Bolzoni, che al prossimo giallo salterà un turno per squalifica. Sono invece già tre le giornate di stop per Ricci della Salernitana e Bentivoglio del Venezia, che quindi non sarà al "Picco" il prossimo 10 febbraio. Il prossimo sabato invece non saranno in campo, fermati dal giudice sportivo, Almici della Cremonese, Konate della Pro Vercelli, Molina dell'Avellino e Tello del Bari. Multe a Foggia, Cremonese e Brescia a causa del lancio di oggetti in campo da parte dei rispettivi tifosi.

A.BO.

23/01/2018 21:45:32