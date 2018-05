La Spezia - Non c’è due senza tre e il quarto vien da sé. Potremmo sintetizzare così l’impresa di Federico Fratoni, che lo scorso venerdì sera al Palazzetto dello Sport si è confermato come il miglior singolo di boccette della UISP La Spezia per la quarta volta consecutiva. Dopo aver superato in semifinale Sergio Mazzoni del Bar Jolly, Fratoni (in foto in maglia celeste) ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie per avere la meglio anche di un grande Andrea Russo (in maglia blu), pure lui del Bar Jolly, che si era mostrato in gran forma sia nell’incontro che lo aveva visto confrontarsi con Diego Malaspina dell’ARCI Termo, sia appunto nell’entusiasmante finale, conclusasi punto a punto.



“Sono veramente contento di aver vinto per la quarta volta consecutiva il provinciale singolo - dice Fratoni - non mi sarei mai aspettato una cosa simile, anche perché non è mai facile difendere un titolo e riconfermarsi. Ci tengo a fare i complimenti ad Andrea Russo che si è rivelato veramente un avversario ostico. Adesso testa a venerdì prossimo per la finale playoff del campionato di Serie A, dove spero di concludere al meglio la stagione assieme ai miei amici e compagni di squadra del ABS Sarzana”.

MARCO PASSALACQUA

21/05/2018 16:19:57