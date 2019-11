La Spezia - Unico dubbio lo schiacciatore Benedetta Fusani, che comunque potrebbe farcela, nello Spezia Volley Autorev che sabato 16 novembre (ore 18) riceve al Palamariotti spezzino la Nura Piacenza... di cui coach Alfonso Pascucci teme in particolare la ricezione e più in generale la caratura complessiva: per la 5.a giornata del campionato femminile di Serie B nazionale di pallavolo; coppia arbitrale tutta femminile composta da Elena Fantoni e Giada Alessandra Fiori. Di seguito infine le altre partite in programma nel raggruppamento nel turno. Busa Foodlab Gossolengo Oc – Stadium Mirandola Mo, Civiemme Campagnola Re – Linea Saldatura Bedizzole Bs, Delta Gorgonzola Mi – Volley Gussago Bs, Enercom Crema Cr – Ceramsperetta Cusano Milanino Mi, Real Brescia – Interclays Arbor Brescia e Tomolpack Marudo Lo – Rubierese Re.

