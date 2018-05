La Spezia - Una coppia tutta spezzina campione nel biliardo nazionale. Gianmarco Baudi e Diego Malaspina trionfano nella finale del Campionato Nazionale Elite della stagione UISP 2017/2018 svoltosi a Bologna presso il Centro Civico Corticella, definitivo dai molti appassionati "La Bombonera" del biliardo nazionale. Il tandem spezzino lo scorso 6 maggio ha avuto la meglio sull'accoppiata modenese formata da Cuoghi - Nasi, in semifinale eliminati Del Re - Leone di Parma, mentre la finale ha visto gli spezzini trionfare sulla coppia indiscussa del biliardo formata da Iotti e Montanari.



"Le prime due partite di qualificazione per le semifinali al mattino abbiamo giocato veramente alla grande - si confida Gianmarco Baudi - In semifinale ho avuto qualche difficoltà, forse ero un po' sotto tono anche vista l'emozione di giocare a certi livelli e oltretutto nel palazzo più bello per il biliardo dove si svolgono tutte le finali. Per fortuna il mio compagno Malaspina è sempre stato perfetto dalla mattina fino alla finale. E' il giocatore che rappresenta tutto il mondo del biliardo spezzino. Siamo riusciti ad accedere alla finale e li abbiamo dato il meglio di noi portando a casa un titolo importante per tutta la provincia della Spezia e del biliardo".



Insomma una piccola realtà spezzina che padroneggia nel regno del biliardo bolognese ed emiliano. La coppia nostrana infatti, dopo aver vinto il Titolo Italiano Master nel 2017 si è riconfermata quest'anno nell'Elite del biliardo nazionale riscrivendo per la seconda volta la storia del biliardo spezzino.

GUIDO LORENZELLI

15/05/2018 09:48:43