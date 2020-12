Bastoni parla agli 'aquilottini': "E’ il sogno di ogni spezzino indossare la maglia bianca. Figuriamoci in serie A"

La Spezia - Si è svolto ieri sera il terzo meeting online organizzato dal settore giovanile aquilotto, diretto dal responsabile Giovanni Invernizzi con la collaborazione di Paolo Rovani, che ha visto protagonisti i classe 2011 e 2012 spezzini. I baby aquilotti hanno potuto infatti conversare a lungo con Simone Bastoni, difensore classe 1996, grande protagonista della squadra di mister Vincenzo Italiano. Simone ha scherzato e risposto alle tante curiosità dei ragazzi collegati: “Quella per il calcio è una passione che mi accompagna fin da bambino, il pallone, fedele compagno di giochi mi ha accompagno fin da piccolo e di fatto non lo lasciavo mai stare”.



L’esordio in Serie A e le grandi prestazioni: “E’ il sogno di ogni spezzino quello di indossare la maglia bianca, ma farlo nella prima storica stagione in serie A è un qualcosa di straordinario. Da una parte c’è il peso della responsabilità, dall’altra l’orgoglio di rappresentare il proprio territorio nel massimo campionato”. Passione condivisa anche con la dolce metà: “E’ fondamentale per me, la mia ragazza mi supporta e mi aiuta invece nei momenti più difficili. Condividere in due questa esperienza fortifica ancor di più”.

Redazione

15/12/2020 12:27:26