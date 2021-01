Bastoni non vuol sentir parlare di stanchezza: "Lavoro e attenzione, pensiamo alla prossima"

La Spezia - "C'è un po' di rammarico, siamo stati puniti nel contesto di una delle poche azioni concesse. Ma abbiamo fatto una buona prestazione: possiamo solo lavorare durante la settimana e pensare alla prossima". Il tono dimesso si sente ma guai a parlare di stanchezza a Simone Bastoni: "Il tour de force? Non sia un alibi, sicuramente avremo più tempo di preparare la prossima partita rispetto a questa volta ma non attacchiamoci a queste cose. Loro oggi si difendevano a cinque, non è semplice trovare varchi ma abbiamo comunque creato qualcosa per pareggiarla. Abbiamo fatto un ottimo girone d'andata, dobbiamo imparare dalle partite fatte e migliorare su questi piccoli errori che facciamo durante la partita. Quando sono rimasti in dieci, abbiamo tentato di sfruttare la nostra superiorità in tutti i modi ma alla fine siamo rimasti in dieci anche noi. Il Sassuolo? E' una delle più forti, cerchiamo di prepararla bene in settimana per andare ad affrontarla nel modo migliore possibile".

FABIO LUGARINI

31/01/2021 15:32:20