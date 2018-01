La Spezia - Uno scalpo prestigioso quello della CA Carispezia, che espugna il PalaLazzeri e infligge la prima sconfitta alla capolista Empoli. Una prova strepitosa quella delle ragazze spezzine, che dimostrano di aver assimilato la prova opaca contro Roma giocando un basket intenso. Trascinatrici delle bianconere sono state Elisa Templari (18 punti per lei, miglior marcatrice) ed il capitano Linguaglossa, ma tutte le ragazze di coach Corsolini hanno comunque dato il loro apporto per guadagnare questi due punti.



Il primo canestro della partita lo segna Empoli, ma la risposta spezzina non si fa attendere, grazie a due liberi di Da Silva. Il match è vibrante fin dalle prime battute, con l'Use che pressa a tutto campo già dagli attimi iniziali e costringe le ragazze di coach Corsolini a qualche palla persa di troppo. 7 punti di Templari portano le bianconere sul +6, prima che le triple di Rosellini e Brunelli impattino a quota 19.

La seconda frazione si apre con una tripla di Rosellini e porta Empoli a tre lunghezze di vantaggio. Ancora Templari ricuce lo svantaggio prima che le toscane vadano sul 26-22. La CA Carispezia però ha le mani bollenti: una tripla di Templari e due consecutive del capitano Linguaglossa creano il parziale di 9-0 che obbliga coach Cioni al timeout sul 28-31 bianconero. Il momento d'oro prosegue con due liberi di Olajide e un'altra tripla, questa volta ad opera di Da Silva. All'intervallo lungo è 30-38 per le spezzine.



Pronti-via e l'Use inizia con un 5-0 la terza frazione. Le spezzine segnano con Da Silva e Cadoni, prima che le toscane impattino sul 42-42. La partita si mantiene gradevole ed intensa: le bianconere mantengono il vantaggio grazie ai liberi di Olajide e Corradino, mentre Lucchesini da 3 punti riavvicina Empoli. Una tripla di tabella di Rosellini sulla sirena del terzo quarto sancisce il sorpasso toscano: 52-51.

Nell'ultima frazione a regnare sono l'equilibrio e le difese. Grazie al canestro di Cadoni e ad un libero di Corradino le spezzine toccano il +2, poi pareggiato da Narviciute. Una tripla di Linguaglossa, una super difesa sull'azione successiva, poi un canestro in appoggio di Cadoni danno il +5 a meno di due minuti dal termine. Narviciute è una tripla di Rosellini pareggiano sul 63-63, prima che Cadoni venga stoppata dalla stessa lunga empolese. Quindi overtime.

La formazione toscana va avanti, ma due triple di Corradino prima e Templari poi regalano un altro vantaggio minimo alla CA Carispezia. L'Use prova a ricucire ma Linguaglossa segna il 65-71 ad un minuto dalla sirena. Due liberi su quattro tentati da Empoli danno il -4. Linguaglossa fa 0/2 dalla lunetta ma un passaggio sbagliato da Brunelli regala possesso e due punti a Templari. Finisce 67-74 ed è una vittoria prestigiosissima per le spezzine.



USE ROSA SCOTTI EMPOLI 67-74 CA CARISPEZIA LA SPEZIA (19-19, 30-38, 52-51, 63-63)



EMPOLI : Rosellini 12, Calamai 8, Gimignani, Chiabotto 5, Pochobradska 9, Lucchesini 8, Francalanci ne, Malquori ne, Caparrini ne Manetti 2, Narviciute 13, Brunelli 10. ALL. Cioni.



LA SPEZIA : Da Silva 13, Lucca, Corradino 12, Templari 18, Mazza, Tosi 2, Bini ne, Linguaglossa 16, Cadoni 10, Innocenzi ne, Olajide 3, Stoichkova. ALL. Corsolini.

14/01/2018 10:57:29