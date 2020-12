Bartolomei torna in gruppo, Verde e Pobega sono i prossimi

La Spezia - Paolo Bartolomei è tornato ad allenarsi con i compagni. Il centrocampista di Italiano, eletto il migliore dai tifosi nella stagione della promozione in serie A, si è ripreso dal problema fisico che lo ha tenuto fuori dai convocati a Cagliari. Rientro provvidenziale, visto che l'argentino Estevez è entrato in diffida dopo aver rimediato il quarto giallo in Sardegna e in vista dei turni ravvicinati che si giocheranno entro Natale.

I prossimi a tornare a lavorare in gruppo dovrebbero essere poi Daniele Verde e Tommaso Pobega. Il primo fermo ormai da un mese, il secondo affaticato dopo aver giocato molto tra campionato e convocazione con l'under 21 azzurra. Ci vorrà ancora tempo per Zoet e Galabinov, che sta semplicemente continuando nel suo percorso di lavoro programmato la settimana dopo l'infortunio di San Siro.

A.BO.

02/12/2020 06:50:01