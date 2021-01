Bartolomei addio amaro: "C'è chi non ha rispettato le promesse"

La Spezia - Il grazie tutto maiuscolo è ai compagni e ai tifosi. Il resto è un addio doloroso. Paolo Bartolomei saluta la Spezia dopo "due anni e mezzo bellissimi". Un addio non cercato: "La scelta non è stata mia, ma di qualcuno che non ha rispettato delle promesse - scrive sui propri social il centrocampista -, mi rattrista molto questo, ma la realtà è che io comunque posso uscirne a testa alta da questa situazione qualcuno invece dovrà sempre fare i conti con la propria coscienza". Chiaramente il 31enne si aspettava di fare parte del gruppo che avrebbe giocato la serie A conquistata con sacrificio. "Spezia comunque mi ha dato tanto, sotto ogni punto di vista, e questo non potrò mai dimenticarlo".

A.BO.

12/01/2021 18:53:26