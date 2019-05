La Spezia - Sarà Gianluca Aureliano di Bologna l'arbitro di Lecce-Spezia. La partita su cui tutta la serie B punta gli occhi sabato pomeriggio va a un fischietto d'esperienza, al suo sesto anno alla Can B. Settimo incrocio con lo Spezia, quarto con i salentini. Con lui gli assistenti Edoardo Raspollini di Livorno e Niccolò Pagliardini di Arezzo. Quarto ufficiale sarà Alessandro Prontera, anche lui iscritto alla sezione di Bologna ma originario di Ruffano nel Salento. Di fatto nato a pochi chilometri da Lecce, si è trasferito in Emilia solo dopo la maturità conseguita al liceo scientifico di Maglie. Senza discutere assolutamente la buona fede e le capacità del professionista, forse una scelta quantomeno discutibile e potenzialmente miccia per future polemiche in una partita così delicata.

