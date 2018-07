La Spezia - "Il 4-3-3 è un sistema di gioco che apprezzo particolarmente dato che esalta le mie caratteristiche, in quanto sono un terzino a cui piace spingere ed appoggiare sempre la manovra offensiva". Tommaso Augello ha una fascia sinistra tutta per lui da quando Lopez è andato alla Ternana. Presto troveràun compagno di reparto, intanto però corre verso una maglia da titolare. "Appena arrivato in Serie B notai subito la differenza di ritmo rispetto alla categoria inferiore, ma con il passare del tempo ho avuto modo di adattarmi, trovando maggior spazio nella seconda parte della scorsa stagione. La Coppa Italia? Arriveremo alla prima sfida ufficiale con ancora qualche scoria, ma decisamente più lucidi rispetto alle prime amichevoli, cercando di migliorare ulteriormente per essere pronti per l'inizio del campionato".

25/07/2018 19:13:37