Arriva dal Brasile il vice Ricci, pronto il prestito di Leo Sena

La Spezia - Ancora un calciatore straniero e ancora un prestito sul menù dello Spezia Calcio. Questa volta Mauro Meluso sembra pronto a chiudere per Leo Sena, centrocampista centrale di 25 anni che arriverebbe in prestito dall'Atletico Mineiro fino a fine stagione. Sarebbe questo il primo extracomunitario per gli aquilotti, visto che il calciatore non pare in possesso di un passaporto europeo. Si tratta di un regista di centrocampo e quindi potrebbe giocarsi il posto con Matteo Ricci, fulcro del gioco di Vincenzo Italiano. Dopo essersi messo in luce con il Goias, il paulista è stato acquisto dall'Atletico Mineiro dove però ha trovato pochissimo con il suo allenatore, il celebre Jorge Sampaoli che in passato ha condotto anche la nazionale argentina.













A.BO.

13/09/2020 18:28:42