La Spezia - Sarà Antonello Balice della sezione di Termoli a dirigere la sfida del "Picco" tra Spezia e Venezia. L'ultima volta del fischietto molinese sarebbe dovuta essere a dicembre contro l'Avellino ma fu sostituito in extremis da Pezzuto per indisposizione. Balice si avvarrà della collaborazione degli assistenti Giovanni Baccini (Conegliano) e Paolo Formato (Benevento); quarto ufficiale sarà Riccardo Annaloro della sezione di Collegno. Prima di allora, va ricordato il precedente di Ascoli quando nell'ottobre scorso lo Spezia raccolse una delle peggiori sconfitte della stagione: fu un 3-1 perentorio al "Del Duca" per la squadra bianconera ascolana. Stagione d'esordio per lui in serie B all'età di 33 anni:

