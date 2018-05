La Spezia - E' un passaggio di testimone. La Spal centra una salvezza meritata in serie A e lascia al Crotone il fardello di ritrovare la cadetteria dopo due stagioni. I ferraresi battono 3-1 la Sampdoria trascinati da un grande Antenucci mentre i rossoblù cadono a Napoli per 2-1. Spal che chiude a 38 punti, tre in più dei calabresi che quindi si accodano a Hellas Verona e Benevento.

