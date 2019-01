La Spezia - CFFS COGOLETO – AUTOREV SPEZIA 0-3

Set: 13-15 / 15-25 / 23-25.

CFFS COGOLETO GE: Cavallaro, Compagnoni, Scotto, Marovelli, Rolla, Salicino, Scibetta, Serranò, Storace, Tersitti, Torelli, Perata e Urbani liberi. All. Pecorari.



SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Battistini 3, Leri 17, Buccelli 8, Gianardi 8, Tesconi 11, D’ Ambrosio 7, Leverotti 1, Pilli e Cecchinelli liberi; n.e. Cento, Petacchi, Magni. All. Damiani; vice Ferraro.

Arbitri: Pons e Parodi.



Cambio d’anno sembra non far differenza per un Autorev La Spezia che stravince pure sul Cffs a Cogoleto e mantiene, seppur insieme all’ Acli Santa Sabina Genova che però ha peggior quoziente-punti, la testa della graduatoria: in Serie C ligure femminile. Per la cronaca al “Damonte” la Battistini al palleggio con la Leri opposto, la Buccelli e la Gianardi al centro, la Tesconi e la D’Ambrosio di banda dove sono apparse pure la Leverotti e insolitamente la Cecchinelli (il libero l’ha fatto la Pilli) che però ha in sostanza giostrato in ricezione nelle seconde linee…



Tornando alla classifica che le bianconere capeggiano eccola; Autorev Sp e Acli Santa Sabina Genova punti 29, Admo Lavagna 26, Acqua Minerale Di Calizzano Carcare 24, Volare Arenzano 21, Tigullio Santa Margherita Ligure 19, Cffs Cogoleto 17, Lunezia Volley 16, Grafiche Amadeo San Remo 15, Albenga 14, Vgp Genova 12, Virtus Sestri Ponente 5, Maurina Strescino Imperia 3, Gabbiano Andora 1.

REDAZIONE

14/01/2019 12:34:01