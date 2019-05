La Spezia - L'uomo mercato in casa Spezia continua ad essere lui, in attesa di Okereke e forse Augello. Ultima in ordine di tempo pretendente a Guido Angelozzi, il Venezia di Joe Tacopina. Scottato dal campionato difficile appena concluso, il presidente italoamericano vorrebbe lanciare una stagione di rinascita con vista sulla serie A per i lagunari e avrebbe pensato all'attuale direttore generale aquilotto. Contattato negli scorsi giorni, Angelozzi ha declinato l'offerta per continuare a lavorare su un altro mare. Notizia che non potrà che fare piacere ai tifosi.

A.BO.

28/05/2019 18:48:28