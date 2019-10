Angelozzi: “Siamo sereni, la proprietà non si vede ma c’è”

La Spezia - “Veniamo da due risultati negativi ma noi la viviamo con serenità. Lavoriamo tutti i giorni per arrivare a sabato a giocarci la nostra partita al meglio, poi è il campo a parlare e in questo momento non ci sta dando ragione”. Così si esprime Guido Angelozzi a margine dell’inaugurazione del nuovo Spezia Store di Piazza Sant’Agostino. “Siamo sereni e cerchiamo di fare il nostro lavoro. Italiano in bilico? L’unico che rischia sono io. L’ho già detto e lo ripeto. Volpi assente? La proprietà da tanto tempo non si vede ma c’è. La società cammina serena lungo il proprio percorso”.



“Tutte le squadre hanno momenti non buoni, a noi è capitato all’inizio ma sono fiducioso del lavoro del mister - continua il direttore generale - Mi sono sentito con il presidente che mi ha detto sarebbe venuto in settimana. Parleremo, dobbiamo cercare di fare qualcosa in più. Cerchiamo di voltare pagina. I ragazzi sono dispiaciuti ma vogliosi di rifarsi”.



Anche il dirigente torna sul tema delle relazioni social. “Qualcuno ha messo in giro che la voce che il mister aveva mandato a quel paese i tifosi. Questa è un’assurdità, lui ha rispetto di tutti dal primo giorno in cui è arrivato”.



A.Bo.

Redazione

01/10/2019 19:03:35