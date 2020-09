Anche il secondo tampone negativo, Jacopo Sala lavora in gruppo

La Spezia - Via libera per Jacopo Sala. Il nuovo terzino dello Spezia Calcio da oggi pomeriggio ha incominciato ad allenarsi con il resto dei suoi nuovi compagni. Dopo il primo giro di tamponi svolti negli scorsi giorni, i risultati del secondo test svolto in mattinata ha confermato la negatività al Covid dell'ex sampdoriano. Per Italiano un difensore in più con cui lavorare in quel di Follo.

A.BO.

07/09/2020 20:20:10