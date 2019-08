La Spezia - Terza cessione ai "cugini" galluresi da parte dello Spezia. In Sardegna si trasferisce il centravanti Vincenzo Pinto, classe 2000, aggregato alla prima squadra sin dal ritiro di Sarnano e impiegato nelle amichevoli fino a quella con la Sampdoria (un gol per lui). L'attaccante prelevato in scadenza di contratto dal Benevento si cimenterà con i dilettanti sardi a disposizione di mister Giorico.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK