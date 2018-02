La Spezia - I rugbisti spezzini del Golfo dei Poeti, ospiti a Pontedera per il primo match della Poule Promozione della Serie C2 del Campionato Toscano, si sono uniti ai padroni di casa per estrarre dal fango l’ambulanza intervenuta per soccorrere uno dei giocatori del Bellaria Rugby.



"Bellissimo episodio da segnalare sul finale della partita contro il Pontedera Bellaria Rugby - scrivono dal Golfo dei Poeti -. Uno dei giocatori della squadra di casa si infortuna e arriva l'ambulanza. Purtroppo andare via è difficile, il fango è alto e il mezzo arrivato in soccorso si impantana. E ancora una volta, come in tante occasioni, è arrivato in soccorso lo spirito del Rugby, da parte di tutti i giocatori di entrambe là formazioni! Non importa quanto possa essere stata aspra e dura la sfida sul campo, il rispetto per l'avversario, l'altruismo e la solidarietà sono i pilastri del nostro amato Sport! Da tutto il Golfo dei Poeti Rugby Club, un grande augurio di pronta guarigione al ragazzo infortunato!".



Per la cronaca: il match è finito 8 a 8.



Qua sotto, il video di Enrico Bozzo.

REDAZIONE

19/02/2018 11:15:31