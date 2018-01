La Spezia - Lo Spezia sembra voler provare a chiudere per un attaccante entro la mezzanotte. Le carrozze diventano zucche con un'ora di anticipo rispetto alle favole oggi, ultimo giorno del mercato invernale. Un appuntamento a cui lo Spezia arriva con la grana degi ultimi giorni dell'infortunio ad Alberto Gilardino, che segue di poche ore la cessione di Soleri all'Almeria e di Okereke al Cosenza. In pratica un reparto che sembrava davvero ben assortito si ritrova sul filo del rasoio ad essere contato.

C'è l'ingresso di Raffaele Palladino, attaccante duttile che può essere schierato dietro, accanto o ai lati di una punta centrale, a limitare l'ansia. Ciò non toglie che gli uomini di aria di rigore sono solo Granoche e Forte oggi, con l'estro di Mastinu e Marilungo (ed eventualmente Ammari) a disposizione delle ambizioni offensive ma pur sempre un passo indietro rispetto alla lunetta. L'idea di portare a casa un under - la lista A al completo, anzi in sovrannumero, non permette altro - c'è e sarà coltivata fino all'ultimo momento utile.



Non che il mercato offra granché c'è da dire. Si muoverà Pierluigi Cappelluzzo dal Pescara (che prende Bunino dal Milan) per tornare al Verona, pronto a un nuovo prestito. Altro profilo che farebbe comodo è quello di Michael Fabbro, compagno di Proia al Bassano Virtus con contratto in scadenza a giugno. Di fatto dalla mezzanotte e un minuto pronto a sottoscrivere un nuovo accordo e svincolarsi a parametro zero a fine campionato. Potrebbe essere un'operazione sulla scorta di quella andata in porto con la Reggina per Alberto De Francesco. Ma i veneti non sembrano molto intenzionati a privarsene, disposti anche a trattenerlo in scadenza fino all'ultimo giorno. La Pistoiese chiede invece soldi per lasciar tornare Franco Ferrari al Genoa, ma la Sambenedettese è sul giocatore da tempo.

Situazione dunque non semplice, l'obbligo di andare a cercare un lista B limita la scelta. Lo stesso vale per il vice De Col, altro obiettivo di questo ultimo giorno di mercato. Infine rimane il problema dei 20 over sui 18 posti disponibili. Verso il taglio il portiere Davide Bassi, che può rientrare in qualsiasi momento dato il regime particolare dei portieri, si cerca una soluzione per Luigi Giorgi. Ha offerte in serie B e in serie C.

A.BO.

31/01/2018 12:02:05