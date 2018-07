La Spezia - L’Asd Funakoshi club, il blasonato sodalizio sportivo migliarinese presieduto da Giovanni De Sanctis, ed affiliato con i settori Karate, Judo e Ju Jitsu alla Fijlkam, come ogni anno ha verificato il livello raggiunto dei propri atleti, mediante gli esami di cintura.



Per il settore Karate, di fronte alla Commissione presieduta dal Maestro Sauro Baldiotti c.n.7° e dagli allenatori Iwa Baldiotti c.n.4°dan, Laura Neri c.n.4°dan e Daniele Moggia c.n.3° dan, sono sfilati una trentina di atleti. Al termine delle prove pratiche, previste dai programmi dei vari livelli di cintura, sono stati promossi: a cintura bianca/gialla; Diletta Piccardi, Giorgia Gremi, Rayan El Faaf, a cintura gialla; Nada e Ilias Louzi, Margherita Maccioni, Giacomo Pizzolato, Beatrice Herrera Morales, Giacomo Botti, Sofia Scorrano a cintura gialla/arancione; Nicolas Comparini, a cintura arancione; Gabriele Viti, Letizia Bonanno, Daria Bianchi, Matilde Rinaldi, Luca Castagna, Emanuele Rossi, Eleonora Maggio, Giacomo Carrabino, Haitam Boukfar, a cintura verde; Thomas Ratti, Cristian Esposito, Nicola Falorni, a cintura blu; Elisa Vauchelle, Asia Giovanardi, Hiba Boukfar, a cintura blu/marrone; Ambra Piccardi, a cintura marrone; Davide Madeddu, a cintura marrone/nera; Jacopo Polito. Per quello che riguarda il judo, un importante risultato viene dal conseguimento della cintura nera 1° dan ottenuto da Chiara Pasini a Genova di fronte alla Commissione Regionale FIJLKAM (composta tra l’altro anche dal Maestro Franco Galleni c.n. 5°dan, responsabile del settore Judo del Funakoshi club), che non s’è fatta intimidire dall’importante impegno ed ha svolto un brillante esame. Sono per lei valse le ore di allenamento dedicate in palestra sotto la guida del maestro Franco e con la collaborazione dei maestri Katia Scapazzoni e Silvio Zizzu.



Soddisfazione quindi per tutta la dirigenza e per i tecnici del Funakoshi che non si concedono la tregua estive, ma continuano gli allenamenti anche in vista dei futuri impegni sportivi dei più giovani e per gli esami regionali e nazionali previsti per gli alti gradi delle cinture nere.

23/07/2018 13:28:04