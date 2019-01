La Spezia - Dopo l’esperienza del Comitato Regionale ligure presieduto dallo spezzino Michele Torini, nel febbraio 2018 a Cerreto Laghi, il Criterium Interappenninico sbarca nel 2019 a Campitello Matese (Campobasso). Appuntamento da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio in Molise. Per lo Sci Club Agostino Bronzi La Spezia saranno in gara Alessio Mussi e Samuele Tavoni. Imperia Sci 2004 schiera Matteo Russi, Umberto Conti, Pietro Parolini, Elisa Pagani , Silvia Laurano, Pietro Salsotto e Matteo Ghione . Partecipazione degli undici Comitati dell’Appennino Italiano, con circa 300 atleti: si cimenteranno nelle prove di Slalom Speciale, Slalom Gigante, SuperGigante e SkiCross.

