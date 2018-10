La Spezia - Ha già trovato una panchina Alberto Gilardino . L'ex Spezia, che ha dato l'addio al calcio giocato da poche settimane, è stato messo sotto contratto dal Rezzano, formazione lombarda di serie D, negli scorsi giorni. Sarà il secondo di Luca Prina e avrà in capo anche la direzione tecnica della società. Inizia dunque una seconda gavetta per il campione del mondo.

