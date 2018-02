La Spezia - “Meritavamo qualcosa di più nel primo tempo, poi abbiamo sofferto a inizio ripresa e su un errore nostro abbiamo pagato. In questo momento dobbiamo evitare le sbavature e non farsi abbattere: la prestazione è stata buona”. Alfredo Aglietti si tiene la prestazione del suo Entella, quando il risultato ancora una volta non gli arride. “La condizione fisica di alcuni deve migliorare, però ho visto una reazione dopo il ko contro il Foggia. Ci sono state anche un paio di decisioni arbitrali che potevano essere diverse, penso che la spinta su La Mantia fosse evidente. Noi comunque non ci esprimiamo liberamente, siamo un po’ bloccati. Ho chiesto di divertirsi e di giocare con serenità, ma poi quando entri in campo ti può venire il braccino corto vista la classifica. Dobbiamo essere bravi a resettare perché questo non è il modo giusto per affrontare la situazione”.



A.BO.

05/02/2018 23:27:47