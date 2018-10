La Spezia - Un altro dei giovani dall'Accademia di Abuja prova la strada del calcio italiano. Il centrocampista Rabiu Ademola , classe 2000, è stato tesserato per questa stagione dal neonato Modena che militare nella Lega dilettanti. Già compagno di Sadiq, Nura e Okwonkwo, Ademola ha partecipato per due volte alla Viareggio Cup con la scuola calcio nigeriana fondata da Gabriele Volpi. "Un ragazzo di prospettiva", lo ha presentato mister Apolloni.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK