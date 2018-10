La Spezia - La scoperta della malattia, una breve battaglia che la scorsa notte si è conclusa nel modo più triste. La Spezia piange Vinicio Costa, 56 anni compiuti a giugno, sconfitto da un brutto male che lo aveva aggredito recentemente e che priva il Palazzo di Giustizia di uno dei suoi impiegati più rispettati. Nel suo ufficio vicino alle udienze generali passavano in tanti per un saluto. Era una figura molto conosciuta, con un sorriso per tutti. Così ricordano oggi i colleghi il carattere solare e gentile di Vinicio.



Un punto di riferimento per chiunque avesse lo Spezia nel cuore e il calcio come passione: tifoso da sempre, la Curva Ferrovia una seconda casa e spesso e volentieri anche in trasferta. Era stato un discreto giocatori, dello sport un intenditore come pochi, già osservatore per alcuni club di serie A. Ha visto gli aquilotti per l'ultima volta domenica scorsa, ma da casa, nella bella vittoria di Livorno che gli aveva dato sollievo e gioia. La passione calcistica andava di pari passo con quella civile. Amava la sua città e la sognava priva di industrie, riconvertita a un'economia più rispettosa dell'ambiente. Nelle sue scelte personali, dalla mobilità ai consumi, tutto al coerenza di uno stile di vista improntata a questi princìpi.



I funerali si terranno sabato 13 ottobre alle 15 presso la chiesa di San Francesco a Fossitermi.

REDAZIONE

12/10/2018 19:44:27