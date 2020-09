La Spezia - Ha vissuto la vita appieno fino all'ultimo giorno. Poche ore fa Fabio Batoni pagaiava sotto le Rosse, sul mare piatto delle Cinque Terre, godendosi queste splendide giornate di fine estate. Poi un improvviso malore lo ha portato via a soli 71 anni, lasciando incredule le centinaia di persone che lo conoscevano. Era infatti il punto di riferimento storico della mountain bike per lo Spezzino, per anni responsabile provinciale della Lega Ciclismo Uisp per le ruote tassellate, infaticabile organizzatore di manifestazioni e stimato giudice di gara. Nel 2006 aveva fondato con l'amico Alessio Novelli il negozio Dueruote Adventure ai Prati di Vezzano sull'Aurelia, tuttora tappa praticamente obbligatoria per chi abita in zona e vuole avvicinarsi a questo sport.

Ma Batoni era soprattutto uno sportivo a tutto tondo, amante della vita all'aria aperta e della natura. Appassionato di escursionismo, canoista e soprattutto specialista di moto in fuoristrada. Un gentleman delle due ruote nelle su uscite domenicali, ma nel passato audace protagonista di avventure off road in giro per l'Italia. Un'attività questa che svolgeva assieme alla moglie Silvia, come lui appassionata centaura. Un problema di salute superato qualche anno fa lo aveva spinto a lasciare al socio la gestione del negozio, continuando ad essere però il motore del gruppo sportivo Motocicloracing Dueruote "Svalvolati del golfo".



Aveva inoltre partecipato a diverse "ciclostoriche", manifestazioni che celebrano il periodo pionieristico dei pedali. In questo campo stava collaborando con il Museo del ciclismo "Adriano Cuffini" per curare una sezione apposita. Nato a Pisa, era anche un grande tifoso dello Spezia Calcio, passione trasmessagli dal padre Cirano, pisano come lui ma con le Aquile nel cuore. Lascia figli, tra cui Gabriele Batoni, conosciuto per essere un vogatore del Palio. Meno di due mesi fa gli aveva donato un nipotino, che il destino gli ha appena dato il tempo di conoscere.

Per una vita così avventurosa, anche l'addio non sarà da meno. Sabato 19 settembre gli amici delle due ruote si danno appuntamento alle 10.45 davanti all'obitorio dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia e lo accompagneranno presso la chiesa di Maria Ausiliatrice al Canaletto dove si terranno le esequie con inizio alle 11.30. Un tributo che sicuramente avrebbe apprezzato.

REDAZIONE

17/09/2020 16:34:58