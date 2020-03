La Spezia - “Torniamo al Picco dopo due trasferte non semplici, l'ultima a parte tutto potevamo riuscire ad ottenere qualcosa in più con un po' più di attenzione. Archiviamo e ripartiamo. Il Pescara ha battuto un Ascoli in netta crescita, un altro avversario tosto per noi soprattutto in avanti. Importante ripartire come avevamo lasciato qua in casa". Così Vincenzo Italiano che oggi non passa dalla sala stampa e parla del match di domani con il sito ufficiale. "In questo momento penso che, anche senza aver vinto nelle ultime due partite, le prestazioni non sono mancate. I ragazzi rispondono tutti bene ed è normale che l'abbondanza mi permetta di utilizzare giocatori freschi. Qualche rotazione la farò. Siamo in tanti sia davanti che in mezzo al campo, dobbiamo tornare a correre forte".



Gli abruzzesi si sono rilanciati vincendo una partita molto sentita. "Il Pescara veniva da qualche risultato negativo, hanno vinto un derby sentitissimo contro l'Ascoli. Se riescono ad esprimersi subiti bene ti possono mettere in difficoltà con Galano, Clemenza, Bocic, Maniero. Chiaramente in casa dobbiamo ottenere il massimo. Nelle ultime uscite abbiamo dimostrato di essere una squadra di livello e vogliamo confermarci. La classifica? Inizia ad essere un momento del campionato in cui i punti pesano. E' un frangente importante, noi stazioniamo in zone che non vogliamo abbandonare. Abbiamo fatto di tutto per arrivarci".

REDAZIONE

03/03/2020 17:13:31