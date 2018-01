La Spezia - "Partita lenta la nostra, su un campo insidioso. Loro qui han fatto tanti punti e sapevamo che sarebbe stata difficile. Siamo stati pigri a muovere la palla, dobbiamo fare qualcosa di più". Così Bruno Tedino, tecnico del Palermo, ai microfoni di Sky Calcio: "Il punto comunque è stato conquistato con energia e cattiveria agonistica anche perchè senza quella dal "Picco" esci con le ossa rotte. Mi aspettavo di più dalla manovra offensiva, volevo più giocatori vicini all'area ma devo fare i complimenti a questi ragazzi per lo spirito. Non un gran Palermo ma un buon Palermo. Forse la sosta ci ha fatto perdere un po' le distanze, evidentemente dobbiamo fare i conti con noi stessi".

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK