La Spezia - “Granoche per noi è un giocatore importante, non ci risulta nulla e vogliamo tenerlo”. Così il ds aquilotto Gianluca Andrissi che ai microfoni di Radio Sportiva ha fatto il punto sulle trattative dello Spezia. “Ivan? Non ci stiamo lavorando mentre per Mastinu al momento non abbiamo avuto richieste anche se lo stanno visionando in molti. È stato una sorpresa e ha un contratto fino al 2019”.

Con l'emittente il direttore sportivo ha parlato anche di Raffaele Palladino che al momento è il primo arrivo nel mercato di gennaio: “Siamo contenti di aver centrato questo obiettivo – ha affermato – credo che alzerà il tasso tecnico della squadra. Il progetto ha visto il rinnovarsi della squadra, vogliamo continuare su questa strada e stiamo reagendo bene. Vogliamo avere più possibilità e fare il possibile con il nostro reparto”. Infine sull'avversaria di sabato prossimo alla ripresa del campionato: “Il Palermo è la squadra più forte del campionato, soprattutto nel reparto offensivo. Sarà un test importante”.

REDAZIONE

13/01/2018 18:05:06