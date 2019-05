"Ora ricarichiamo le pile in vista dei playoff"

La Spezia - "Raggiunto il nostro obiettivo, da domani dovremo iniziare a pensare alla sfida playoff, cercando di ricaricare le energie sia fisiche che mentali, in modo da affrontare nel miglior modo possibile l'importante sfida che ci attende". Pasquale Marino azzecca i playoff alla prima stagione da tecnico dello Spezia. Oggi una sconfitta a Lecce, che fa perdere la possibilità di giocare in casa il primo turno. "La squadra oggi ha provato fino alla fine a rimediare al doppio svantaggio subito nel primo tempo, cercando di ottenere un risultato positivo per migliorare la posizione playoff ed affrontare il primo turno davanti al proprio pubblico. E' stata un'annata importante e chiusa meritatamente con il raggiungimento dei playoff, risultato che non deve essere un punto di arrivo, bensì un punto di partenza".

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK