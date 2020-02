La Spezia - “Come società abbiamo sempre detto che chi voleva rimanere sarebbe potuto rimanere. Anche se c’erano situazioni in cui qualcuno era giusto uscisse per una questione di numeri. Ci sarà chi giocherà pochissimo. Ma allo stesso tempo a tutti avevamo detto che chi voleva essere ceduto sarebbe stato accontentato”. Parte da questo il racconto del mercato dello Spezia fatto da Guido Angelozzi. Dalla forza di un club che dice no alle offerte per la serie A e può contare anche sulla fiducia dei tesserati, contenti di vivere l’esperienza Spezia. Il club non impone cessioni e i giocatori non vogliono essere ceduti. “Abbiamo avuto richieste sia come società che come giocatori stessi. Ad un certo punto sono arrivate richieste per Capradossi, Ferrer e Marchizza. Erano squadre di serie A a volerli. Ho chiesto al presidente Chisoli cosa avremmo dovuto fare e mi ha confermato che fino a giugno non avremmo venduto e forse neanche dopo”.

Non solo, perché qualcuno si era fatto avanti con proposte allettanti con alcuni elementi importanti. “C’erano Mora, Mastinu, Acampora che avevano richieste di squadre di serie B con contratti importanti. Loro lo sapevano, li ho chiamati per spiegargli la situazione e ci hanno tutti detto di voler rimanere. Questo è un motivo di orgoglio. La società lavora bene e abbiamo una proprietà importante”. Ci sono casi specifici ed eclatanti. “Gudjohnsen aveva mercato ma ha voluto continuare nonostante sappia di avere tanta concorrenza. Mastinu ha un ingaggio normale e poteva raddoppiare lo stipendio e allungarlo e invece ha preferito rimanere”.



In entrata, oltre a Nzola, ecco Vitale e Di Gaudio. “Grazie alla società che ci ha dato un extra budget per chiudere alcune operazioni. Vitale e Di Gaudio sono in prestito secco fino a fine stagione, ma sono giocatori che sulla carta fanno la differenza. Poi devono dimostrarlo sul campo”. Alzano l’età media e il tasso tecnico. “Arrivano in prestito, sapete che io personalmente non mi voglio impegnare con calciatori con una certo anagrafe. Guadagnano tanto, ma hanno accettato il progetto. A fine anno tiriamo le somme. Magari saranno loro a voler rimanere allo Spezia. Un giorno mi ha chiamato il procuratore di Di Gaudio per dirmi che voleva venire qui. Io pensavo di andare a prendere solo un terzino. Ma mi ha messo la pulce nell’orecchio, poi Delano ha chiesto di essere ceduto. Sono andato all’appuntamento con il Verona e abbiamo parlato anche di Vitale a questo punto. Così è nata la doppia trattativa. Hanno sentito Ragusa, che ha fatto da apripista”.

Rimane aperta solo la vicenda Bidaoui. “Il rinnovo? Ci sto lavorando, c’è la disponibilità del calciatore. Noi abbiamo certi parametri da mantenere. Crediamo in lui, speriamo di tenerlo. Vediamo cosa succede. In questo momento siamo noi che non riusciamo a raggiungere le sue aspettative. E’ una cosa normale in ogni trattativa”.

Il disegno d’insieme è ciò che preme il direttore. “Abbiamo la linea difensiva più giovane del campionato. Oggi c’erano tre 98 e due 96 contando il portiere. Di questi giocatori, tre sono di proprietà dello Spezia. Penso sia un motivo di orgoglio per noi e per tutta la città. E poi devo ringraziare i giocatori di esperienza: uno su tutti Claudio Terzi che è di esempio per tutti i ragazzi. Lui, Mora e Bartolomei sono professionisti esemplari”.

A.BO.

01/02/2020 18:12:33